TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Impresa a Vinovo del Napoli Primavera”

Nel corso di Teleclub Italia, durante “All Club Italia News”, condotto da Francesco Molaro, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Importante risultato del Napoli Primavera che ha eliminato agli ottavi di Coppa Italia a Vinovo la Juventus. I primi segnali di crescita si erano visti al “Vismara” contro il Milan, peccato per la rete subito al minuto 98 in campionato. Da segnalare una prova di squadra di forza come Alastuey che ha dimostrato di essere un calciatore dai piedi buoni e ricorda a tratti Lobotka. Anche i vari Mutanda, Barba, Spavone e Giannini si sono mossi molto bene. Deciso anche il portiere classe 2005 Turi che ha parato il rigore decisivo e super anche su Mancini deviando sul palo. Osimhen? Tre anni fa già si vedeva il potenziale, ora è definitivamente cresciuto. Ci aspettiamo un altro gol importante, come fu contro la Roma all’Olimpico e ci vorrebbe un gioco corale per esaltarlo sempre più. Sulla Juventus c’è da dire che farà la stessa partita di sempre, sfruttare le ripartenze e chiudersi bene in difesa. Il Napoli ha secondo me i mezzi per poterla contrastare e cercherà di giocarla al meglio. Contini? Una volta che la Samp chiude per Turk, allora ci sarà il ritorno dell’italo-ucraino. Infine sugli episodi di violenza sull’A1 di Arezzo, bisogna colpire i delinquenti economicamente e chiuderli in carcere con le giuste pene, senza Daspo oppure vietare le trasferte”.

