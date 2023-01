Ounahi? Il Napoli sta lavorando molto su questo affare, ma c’è distanza

Il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. “Interesse per Bilal El Kannouss del Genk? No, arrivano smentite totali su questo interesse. Ounahi? Il Napoli sta lavorando molto su questo affare, l’offerta è di un contratto di 5 anni a 1.5mln netti più bonus, con un’offerta all’Angers di 15 milioni bonus compresi. Il club ne vorrebbe 25, quindi c’è distanza. Sul ragazzo, poi, c’è l’interesse di Leeds, Leicester e Lipsia oltre che di questa offerta che sarebbe venuta fuori del PSG. Resta da vedere se si tratta di un’offerta reale o di una cifra fatta circolare dagli agenti del ragazzo per mettere pepe sulla vicenda, sulla trattativa col Napoli. Il ragazzo sembra interessato, ma è ovvio – trapela proprio dalla dirigenza del Napoli – che certe promesse sono come scritte sulla sabbia. Lasciano il tempo che trovano. Bisognerà capire se arriverà una squadra che potrà pagare uno stipendio maggiore e fare un’offerta più alta, penso soprattutto alle squadre inglesi”.

