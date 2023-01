Osimhen, il peso del gol: da solo “vale” 12 punti!

E’ la dura legge del gol, “cantava” un motivo di qualche anno fa, ma nel calcio ancor più importante è il peso. Il peso del gol “cambia” le classifiche e le carte in tavola. La Gazzetta dello Sport attraverso un confronto, analizzando le reti dei centravanti, non solo italiani, conclude che Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha portato alla squadra 12 punti in più con le sue reti.

Factory della Comunicazione

“Quanto pesa il centravanti nella lotta scudetto? Tanto e al momento – senza nulla togliere alla Banda Spalletti capace di esprimere un gioco spesso brillante ed efficace – i gol di Victor Osimhen fanno la differenza perché portano ben 12 punti in più al Napoli sui 44 con i quali la capolista è nettamente in testa. Il criterio che abbiamo usato in questa classifica prevede di “assegnare” i punti al marcatore che sblocca la gara (quando si vince con più gol di scarto) e quando la sua rete risulta decisiva per il risultato. E così Osimhen arriva a 8 punti con le 4 partite in cui ha segnato l’1-0 (Roma, Sassuolo, Udinese e Sampdoria), altri 2 con il 3-2 realizzato al Bologna e altri 2 gol ancora hanno portato un punto a testa con Verona e Atalanta”.