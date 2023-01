Lo Monaco: “Il Napoli non deve mai fare i calcoli e deve giocare ogni partita come fosse l’ultima”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte, condotto da Gianluca Gifuni: «Quest’anno ci siano tutti i presupposti affinché il Napoli possa vincere. Negli ultimi 5 anni il finale di campionato non si è concretizzato con lo scudetto. Compreso quando il Napoli si è ritrovato ad essere campione d’inverno. Secondo la mia idea, il Napoli non deve mai fare i calcoli e deve giocare ogni partita come fosse l’ultima. Poi una battuta d’arresto a Milano contro una concorrente diretta e alla ripresa delle ostilità ci poteva stare. Il pari del Milan con la Roma potrebbe essere un segnale a favore, un altro è che il Napoli non sbaglia nulla, soprattutto con le piccole. La Juve? La squadra di Allegri gioca male ma da qualche turno a questa parte vince. Se però il Napoli sta bene e gioca da Napoli, libero da pensieri in testa, cercando di proporre gioco ci sta che dopo 8 giornate la Juve sia costretta a capitolare, per la legge dei grandi numeri che ha colpito anche gli azzurri a Milano. Sul fatto che le inseguitrici stiano per raggiungere il Napoli ho qualche dubbio perché la squadra azzurra ha ottenuto 11 vittorie consecutive. Ora che la Juve metta in piedi un filotto di partite ci sta. Non mi sorprenderebbe che lo facesse anche qualche altra contendente del Napoli, fa parte del gioco. L’importante è avere continuità, cosa che credo al Napoli non faccia difetto. Al di là del fatto che esprime un calcio bello da vedere».

