La Marca: “Scontri A1? Mi sembra improbabile giocare a porte chiuse”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, avvocato ed esperto in diritto sportivo: “Gli scontri avvenuti tra i presunti tifosi di Napoli sono l’ennesima dimostrazione che bisogna intervenire in maniera dura nei confronti di questi soggetti che usano solo come pretesto le manifestazioni sportive per compiere gesti criminali che non hanno nulla a che vedere con il mondo del calcio e che danneggiano l’immagine del nostroe del nostro movimento. Questi sono soggetti che in nessun modo possono essere definiti tifosi e meritano di essere allontanati dagli stadi e da qualsiasi manifestazione sportiva, a vita. Mi auguro che la giustizia ordinaria ed amministrativa (per quanto riguarda i) siano perentorie e nette nel loro operato. Per quanto riguarda la questione porte chiuse per ilmi sembra improbabile visto che l’art.6 deldellain merito alla responsabilità delle società è chiaro nell’indicare che il club risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo e sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti e che nello specifico caso l’art.26 in materia di fatti violenti dei sostenitori come le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell’impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La vicenda in questione è avvenuta ben lontano dale dall’, i soggetti in questione si sono scontrati sull’autostrada all’altezza die di certo non si può parlare di aree esterne immediatamente adiacenti agli stadi“. Su: “È una grossa occasione per entrambe, ilpotrebbe con una vittoria eliminare dalla corsa scudetto la, mentre i bianconeri a loro volta in caso di successo incredibilmente, rispetto a quanto visto ad inizio stagione, non solo riaprirebbero davvero il campionato ma dal punto di vista psicologico si ritroverebbero in situazione di vantaggio anche nei confronti della stessa compagine partenopea. Mi aspetto una partita simile a quella vista altraed, con gli azzurri che cercheranno di fare la partita sfruttando la loro capacità di palleggio mentre i bianconeri imposteranno l’incontro puntando sulla loro solidità difensiva, sfruttando quegli episodi che si presenteranno nei novanta minuti. Sarà una prova del nove per entrambe le compagini per comprendere effettivamente la consistenza e le ambizioni di tutte e due i club, in casaper valutare se la sosta in qualche modo abbia inciso negativamente sul percorso realizzato sino a novembre, mentre in otticaper comprendere se queste vittorie ottenute a corto muso e senza brillare dal punto di vista del gioco possono essere replicate anche con avversari di primissima fascia e soprattutto lontano dallo“. Sulla Juventus di: “A prescindere dall’esito della sfida con ilcredo chestia facendo un lavoro egregio a, ovviamente tenendo conto di tutto ciò che sta accadendo in casa. In tanti volevano l’esonero del tecnico dopo le sconfitte con ile con ilè stato bravo ad isolare la squadra e a trovare i correttivi tattici giusti, ottenendo la bellezza di 8 vittorie consecutive che hanno portato i bianconeri a giocarsi le chances di riaprire incredibilmente uno scudetto che sembrava almeno per laun discorso chiuso. È vero, questa squadra non gioca un grande calcio ma, ad eccezione fatta delprima della sosta, non mi sembra che inci siano delle squadre capaci di ottenere risultati e di offrire prestazioni convincenti, è terribilmente efficace e soprattutto ha dimostrato una solidità difensiva grazie al ritorno alla difesa a tre e proprio questa peculiarità potrebbe fare la differenza in questa seconda parte di campionato“. Sul: “Non è certamente la squadra brillante di inizio stagione anche se qualche sprazzo del vecchiosi è intravisto soprattutto nel primo tempo didopo la rete di. È evidente che il gioco diabbia bisogno di maggiore tempo visto che si basa su meccanismi ben definiti ed in qualche modo ne ha risentito di questa lunga sosta, inoltre proprio in virtù della posizione di vantaggio conquistata meritatamente nella prima parte di campionato credo che i partenopei abbiano fatto una preparazione improntata per arrivare al massimo della forma nel momento clou della stagione e pertanto è plausibile che in questo momento la compagine azzurra sia più imballata rispetto ad altre squadre che hanno fatto una preparazione a breve termine rischiando però di ritrovarsi senza energie nel finale di stagione.ha bisogno solamente di un episodio, di un gol o di una giocata decisiva per sbloccarsi e non credo che ci vorrà molto tempo per rivedere il giocatore che abbiamo ammirato nella prima parte di campionato“.