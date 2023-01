Kvaratskhelia, il sofferente: contro la Juve per ritrovare la condizione perduta

La lombalgia ha tenuto Kvaratskhelia lontano dal campo da ottobre del 2022 e il suo 2023 è iniziato con una prestazione evanescente contro l’Inter e una maggiormente nel vivo del gioco contro la Sampdoria, alla ricerca della condizione migliore per tornare a essere protagonista contro la Juventus. Il periodo lontano dal campo ne ha compromesso la condizione atletica, ma è cresciuto nella sfida di Genova e Spalletti non rinuncerà al georgiano, se lo tiene stretto e lo coccola, proteggendolo da critiche forse eccessive e dovute al suo impatto devastante sul campionato italiano. La possibilità di allenarsi nella cosiddetta “settimana tipo” gli permetterà di lavorare con calma in vita della sfida di venerdì contro la Juventus: quale occasione migliore per tornare a brillare? I suoi compagni lo aspettano, è perfettamente integrato nel club e Kvaratskhelia vuole tornare a fare gol (8 tra campionato e Champions) e servire assist (10 tra campionato e Champions).

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino