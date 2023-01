L’allarme per Kim è rientrato. Il difensore sudcoreano del Napoli sa sentire bene il suo corpo e il suo affaticamento al polpaccio è stato gestito con ottimo tempismo dallo staff medico del Napoli che ha invitato Saplletti a sostituirlo alla fine del primo tempo in quel di Marassi. Una precauzione per permettergli di essere regolarmente in campo per il big match di venerdì con la Juventus. La situazione è quindi sotto controllo come sottolineano sia GdS che CdS.

Factory della Comunicazione