Il “Maradona” per la sfida alla Juventus si metterà il vestito bello della sera

Venerdì sera si giocherà al “Maradona” Napoli-Juventus per la diciottesima giornata di campionato, fischio d’inizio ore 20,45. I tifosi azzurri sono pronti per la grande sfida contro i bianconeri e si sta andando verso il sold-out. Ci saranno 60 mila spettatori per una partita che è spesso sentita in città, una rivalità che dura da tantissimo tempo sotto tanti aspetti. Per quanto concerne il Settore riservato ai supporter ospiti è da ieri che iniziata la prevendita e riguarda chi ha la Fidelity card e i residenti vari. Insomma, in attesa che le squadre scendano in campo, i tifosi sono già carichi per una partita che potrebbe chiudere i giochi, oppure riaprirli.

Factory della Comunicazione

La Redazione