Gazz. Sport – Osimhen, i suoi gol sono “pesanti”. Solo due big meglio del nigeriano

Victor Osimhen al terzo anno finalmente si sta consacrando e non solo sul piano dei gol. Anzi in fase realizzativa ha raggiunto la doppia cifra per il terzo anno di fila eguagliando un altro calciatore africano George Weah. Il liberiano ha giocato nel Milan ed è rimasto nel cuore dei tifosi rossoneri per i gol e la generosità. Il nigeriano ora è anche un leader, trascina la squadra ed è un valido supporto per i compagni di squadra. La rete segnata contro la Samp è da vero centravanti, dove in spaccata sfrutta al meglio il cross di Mario Rui. In Europa sta facendo meglio di Lewandoski, solo sei reti nel Barcellona, mentre meglio dell’ex Lille Halland e Mbappe, con 21 e 14 reti all’attivo. Venerdì sera arriva la Juventus, squadra alla quale non ha ancora segnato, come le due milanesi, perciò c’è un tabù da sfatare, come scrive la Gazzetta dello Sport. La sensazione è che potrebbe essere la serata adatta per un giocatore che è entrato nei cuori dei tifosi e piace a mezza Europa, ma questa è un’altra storia.

Factory della Comunicazione

La Redazione