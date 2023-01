Ferrante, Ass. Sport: “Occorre reagire; iter fermo per la statua di Maradona”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuta Emanuela Ferrante, Assessore allo sport del Comune di Napoli: “ Quanto è accaduto non ha nulla a che fare con i tifosi napoletani. Credo di aver capito, approfondendo, che ci sono state frange ultras che si sono date appuntamento per gli scontri. Ciò che è certo, è che nulla hanno a che fare con i veri tifosi e tutto questo non ha niente a che fare con lo sport, ed è giusto sottolinearlo. Quello che il Comune di Napoli ha voluto dire in questo anno è che lo sport deve essere veicolo di valori, solidarietà, inclusione ed è ciò che sto cercando di fare con i nostri ragazzi. Manifestazioni per Napoli-Roma? Sarebbe una bellissima idea. Per quanto riguarda il Comune, sicuramente si può immaginare di coinvolgere dei ragazzi e parlare con il Calcio Napoli. Siamo tutti dello stesso parere, non è questo lo sport e dobbiamo reagire contro queste manifestazioni di violenza che sono di quanto più lontano dallo sport. Dobbiamo ribellarci e immaginare delle iniziative concrete per manifestare il nostro disappunto e la nostra rabbia. Totti e Lavezzi con le maglie di Napoli e Roma? Si può immaginare, ma se non fossero loro che sono lontani e altrove, potremmo immaginarlo anche con giocatori attuali, oppure dei ragazzini, veri tifosi napoletani e romanisti. Ciò che accade anche, purtroppo, nelle vie della nostra città e coinvolge i nostri ragazzi è indicativo di una povertà educativa pesante che affligge tutto il nostro Paese, frutto di un abbandono di quella che è l’idea di una cultura differente che coinvolga i ragazzi con tante iniziative che possano insegnare i valori dell’inclusione, rispetto del prossimo. Attraverso tutti i tipi di sport, i nostri ragazzi potrebbero imparare tanto. Mi sto muovendo affinché i ragazzi abbiano alternative, iniziative che possano interessarli, attraverso il mondo dello sport grazie anche al supporto di associazioni sportive. De Laurentiis? Abbiamo un rapporto di totale rispetto reciproco. A che punto è la statua di Maradona? Attualmente è in corso un’indagine penale, quindi siamo fermi. Commissione per l’accesso dei disabili al Maradona? Abbiamo deliberato un ulteriore intervento di circa 300mila euro per i posti ed i bagni per disabili. In più, ci sarà un importante intervento che faremo grazie ad un bando vinto, fino a 2 milioni di intervento che andranno a sistemare ancor meglio i posti per disabili. Ci saranno una serie di interventi anche prima della partita della Nazionale a marzo. Mi piace sottolineare che abbiamo riportato l’Italia al Maradona. Piazzetta Maradona? Attrae tanto, c’è un culto. Stiamo ragionando nel senso di dare una programmazione a questi flussi turistici, così da dirottare i nostri turisti in punti meno conosciuti della città dove si ha modo di ricordare Maradona e per far conoscere altri aspetti della città altrettanto importanti, significativi e pieni di storia “.

