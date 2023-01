F. Della Valle: “Napoli-Juve? Azzurri superiori, per Allegri sarà la prova del 9”

Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuta a Radio CRC, e ha parlato del prossimo big match di campionato tra Napoli e Juve.

Ecco le sue dichiarazioni:

Napoli e Juve non è una sfida alla pari, gli “Quella tranon è una sfida alla pari, gli azzurri sono ancora un gradino sopra ma sarà un bel test per i bianconeri. La Juventus in queste otto vittorie consecutive ha incontrato solo Inter e Lazio come big. È la stessa Juve di prima, con tante assenze importanti, ma in difesa ha trovato l’egemonia che prima non c’era dovuta soprattutto al cambio di modulo.

Il Napoli sarà la prova del nove per Allegri, per vincere contro una grande ci vuole qualcosa in più. Allegri ha iniziato da quella che è la sua forza, ovvero la difesa. Ha trovato questa nuova chiave con Danilo difensore, anche Alex Sandro sta rendendo meglio nella difesa a tre.

Alle volte un giovane si esalta in una gara come quella di venerdì, ma comunque bisognerà vedere cosa farà Allegri. Ha recuperato Paredes ed è molto importante.

La Juve ha comunque due campioni del Mondo come Di Maria e Paredes, giocatori abituati ad affrontare gare come queste. Tutto sarà trovare la chiave per far sfruttare il potenziale offensivo bianconero.”