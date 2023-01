Esposito, ex Napoli: “Il team azzurro fortunatamente ha 7 punti da gestire sulla Juve”

L’ex calciatore del Napoli, Massimiliano Esposito, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. «Napoli-Juve? Il campionato è ancora lungo, il team azzurro fortunatamente ha 7 punti da gestire, come i passi falsi può farli il Napoli li possono fare anche gli altri, come è già capitato a Inter e Milan. C’è tempo per migliorare la condizione, contro la Sampdoria non abbiamo visto ancora il Napoli spumeggiante visto prima del Mondiale. Ci sta perchè evidentemente sono stati fatti carichi di lavoro per arrivare sino in fondo in buone condizioni. Osimhen sta migliorando? Sì, va dato merito a Spalletti e al suo staff dei suoi progressi, ma anche a lui che si è messo a disposizione e con umiltà segue i consigli. Osimhen sta crescendo a vista d’occhio, oggi ha una squadra che lo supporta di più. Meriti anche a Mario Rui per l’assist, non è il primo e non sarà l’ultimo, ha un mancino molto educato. Spalletti ha difeso Politano e Kvaratskhelia? Giusto così, perchè al di là degli errori tecnici i calciatori vengono valutati per tutto quello che fanno nel corso di una gara, e Politano, ma anche il georgiano, hanno dato una grossa mano in fase di non possesso. Sfondare il muro dei cinque difensori della Sampdoria non era facile per loro. Non vedo problemi per Kvara, sono stato a Castelvolturno in queste settimane e ho notato un ambiente sereno e sano, il gruppo è molto unito. Deve solo recuperare dall’infortunio e smaltire, come altri compagni, i carichi di lavoro».

