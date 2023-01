Dopo la sconfitta con l’Hellas, traballa la panchina di Alvini

A quanto pare si deciderà a breve, in giornata. Si tratta di ore calde e decisive per il futuro della panchina della Cremonese e del suo allenatore, Alvini. Dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona, infatti, la società sta valutando l’esonero del tecnico. Al momento, si può dire che il club stia ragionando e valutando, ma il patron Arvedi sta veramente prendendo in considerazione il cambio in panchina. La decisione dovrebbe, quindi, davvero arrivare a breve. Lo riporta il sito di Gianluca Di Marzio

