Domani nuovo supplemento d’indagine dell’Osservatorio per Napoli-Juventus

Napoli-Juventus è ormai alle porte, mancano 3 giorni e mezzo per la sfida del “Maradona” è ci sarà il sold-out con 60 mila tifosi pronti a spingere le due squadre alla vittoria. Nel frattempo, dopo gli incidenti di domenica, ovvero nella zona di Arezzo, ci sono stati i primi arresti, un ultrà della Roma ma anche partenopeo e perciò si cercherà di muoversi nel migliore dei modi. L’Osservatorio farà un nuovo supplemento d’indagine e si implementerà il servizio di stewarding di pre-filtraggio e filtraggio dello stadio “Maradona” e di non vendere i biglietti ad altri. Insomma non si giocherà a porte chiuse come si paventava, visto che quanto accaduto è avvenuto sull’A1 e quindi fuori dalla zona circostante. Il Ministro dell’Interno Piantedosi vuole più severità e si punirà severamente chi si macchierà di questi episodi che nulla hanno a che fare con lo sport.

