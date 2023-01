COPPA ITALIA PRIMAVERA 1 – Juventus-Napoli 3-5 (d.c.r.), azzurrini ai quarti di finale

Questo pomeriggio a Vinovo si è giocato l’ottavo di finale di Coppa Italia Primavera tra la Juventus di Montero e il Napoli di Frustalupi. Partita sin da subito equilibrata, occasione da una parte e dall’altra. In casa bianconera bene Yildiz che sblocca la gara con un euro gol a giro che batte Turi. Per gli azzurri invece Alastuey disegna calcio e assist ai compagni. A fine primo tempo padroni di casa restano in dieci per il rosso diretto a Rouhi. Nella ripresa il Napoli sfiora il pari con Gioielli che calcia alto a pochi passi dalla porta. Il pareggio arriva grazie al talento del Barcellona che serve la palla a Rossi che calcia sotto l’incrocio. Nel finale un’occasione per parte, Rossi “sbuccia” da pochi passi e poi Turco impensierisce Turi. Ad inizio supplementari il portiere dei partenopei para il tiro di Mancini. Il Napoli però risponde con il colpo di testa di Gioielli che spreca da ottima posizione. Prima dei calci di rigore il palo della Juventus con Mancini, con deviazione di Turi decisiva. Si va dal dischetto, deciso il rigore di Gioielli e la parata dell’estremo difensore dei partenopei sul tiro di Domanico. Gli azzurrini ai quarti dove sfiderà la Roma.

Juventus-Napoli: 1-1

Marcatori: (Yildiz 32′, Rossi 77′)

Juventus (4-3-3): Daffara, Rouhi, Citi, Dellavalle, Turco S. (Moruzzi 63′); Ripani (Domanico 46′), Nonge (Pisapia 72′), Hasa (Doratiotto 46′); Maressa, Mancini (Anghelé 93′), Yildiz (Turco N. 63′). A disp. Vinarcik, Strijdonck, Pisapia,, Morleo, Nobile. All. Montero

Napoli: Turi 7, Barba 6,5 (Obaretin 94′ 6), Giannini 6,5 (Acampa 67′ 6), Pesce 6, Alastuey 6,5, Mutanda 6, Boni 6 (Spavone 46′ 6,5), D’Avino 6, Nosegbe 6,5, Sahli 6 (Rossi 67 6,5′), Gningue 6,5. A disp. Boddelli, Lettera, ,, Marchisano, Russo. All. Frustalupi 6,5

Ammonizioni: Boni (N), Citi (J), Nosegbe (N)

Espulsioni: Rouhi (J)

Arbitro: Sig. Bordin della sez. di Bassano del Grappa