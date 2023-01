CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionlie.com): “Il Napoli vince a Vinovo ma non è la prima volta nell’era De Laurentiis”

Nel corso di Canale 8, durante la trasmissione “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Questo pomeriggio Vinovo si è tinta d’azzurro, per il passaggio ai quarti di finale della Coppa Italia Primavera. Gli azzurrini in passato avevano già vinto in Piemonte. La prima fu 1-3, mentre lo scorso anno ci fu il successo per 1-2 con la rete oltre il recupero di Ambrosino. Oggi davvero una prova maiuscola di tutti, dove c’è stato cuore e carattere, perciò non è semplice dire chi si è elevato sugli altri. Sabato alle ore 13,00 a Cercola in campionato la sfida ancora alla Juventus”.

Factory della Comunicazione

La Redazione