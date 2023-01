CALCIO FEMMINILE – Cambio d’orario di Como Women-Pomigliano. La carica di capitano Rizzon

È arrivata nella tarda serata di ieri la comunicazione ufficiale della FIGC, la partita tra Como Women e Pomigliano, in programma sabato alle 14.30, è stata anticipata alle 12.30. Per la quinta volta in stagione, dunque, il Como Women giocherà il match dell’ora di pranzo; i precedenti sono positivi, con una vittoria, due pareggi ed una sola sconfitta, a Roma contro la capolista.

La stessa Roma affrontata anche in Coppa Italia la scorsa settimana, sempre alle 12.30, in una partita in cui si sono viste in campo una prestazione ed un risultato molto positivi, che non sono tuttavia bastati alla squadra di de la Fuente per passare al turno successivo.

Non c’è tempo per fermarsi però, perché ricomincia la Serie A e il 14 gennaio il Como sfiderà il Pomigliano che al momento, assieme a Sassuolo e Sampdoria, condivide con le lariane la sesta posizione in classifica a quota 10 punti.

Della sfida con le campane ha parlato il capitano, Giulia Rizzon, al fischio finale di Como-Roma: “Sabato giocheremo lo scontro con il Pomigliano, una nostra avversaria diretta, in casa. Sarà una partita importante e scenderemo in campo per vincere”. Rizzon è determinata. Lo è da sempre e a conferma di questo il fatto che al termine dell’1-1 di Coppa Italia contro le giallorosse, il capitano del Como Women ha rivolto immediatamente la sua attenzione verso la successiva partita di campionato. Inoltre, non ha mancato di rimarcare quanto la squadra abbia delle “consapevolezze in più” dopo il pareggio con la Roma, considerazione che lascia intuire come le comasche abbiano maturato la convinzione di poter fare bene contro ogni avversario, anche i più forti.

Con alcune parate determinanti, Maria Korenciova nella sfida con le giallorosse ha messo in campo una prestazione di alto livello. Poche le sue parole al termine della gara, ma dense di significato perché guardano alla squadra, alla capacità di muoversi assieme, all’unisono, di giocare le une per le altre alla ricerca del risultato: “Dopo più di un mese di stop abbiamo subito ritrovato il nostro gioco e dobbiamo fare in modo di portarlo in campo anche contro il Pomigliano”, dice l’esperto portiere comasco.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il difensore brasiliano Joyce Borini: “Dobbiamo dare seguito alla prestazione fatta contro la Roma anche con il Pomigliano. Sabato ci sarà da lottare e vogliamo tanto pubblico allo stadio a sostenerci. Sono la nostra forza e li ringraziamo per essere sempre al nostro fianco.”

I biglietti sono già in vendita e l’appuntamento con Como Women-Pomigliano, dunque, è per sabato 14 gennaio alle 12.30.

Fonte: Ufficio stampa Como Women