Bardelli, Ticketone: “Maradona soldout in vista di Napoli-Juventus”

Amedeo Bardelli, responsabile marketing Ticketone, ha parlato ai microfoni di Radio Crc alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Maradona soldout in vista di Napoli-Juventus? Sì, soldout come spesso capita in questi ultimi mesi. È la sfida delle sfide perché qui non si bada più a tatticismi, la Juventus ha bisogno di vincere se si vuole avvicinare alla capolista, sarà la situazione tattica ideale per il Napoli. Sarà sicuramente una partita di grande interesse.

Il settore ospiti? Per Napoli-Juventus sono certo che non ci saranno ripercussioni perché si stanno vendendo i biglietti. Lo stadio è esaurito e il settore ospiti pian piano lo si sta vendendo, anche se a rilento. Secondo me una ripercussione ce l’avremo con la Salernitana e in occasione di Napoli-Roma ci sarà il divieto assoluto di trasferta. Per Napoli-Juventus è impossibile intervenire in questo momento e sarà tutto regolare, come organizzato”.