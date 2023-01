Amato: “Scontri A1? Le pene previste sono troppo leggere”

, nel corso della trasmissione, è intervenuto, il magistrato che coordina il pool dellacompetente sui reati collegati agli eventi sportivi: “C’è un problema di inadeguatezza sulle norme, ovvero che le pene previste sono leggere per episodi di violenza e di lesioni come in questo caso . La violenza giovanile, che va sempre più diffondendosi,. Pensiamo a quello che registriamo ogni fine settimana nella movida partenopea. Stretta? Quando un sistema presenta delle crepe, prima o poi,. È anche un problema di sanzioni, perché si potrebbero fare anche preventive per evitare che venga ricommesso il reato. Aldilà degli scontri sull’autostrada, la cosa che mi sento di fareperché c’è sempre una grande organizzazione e ci sono gruppi che si occupano solo di questo. Questo investimento che vai a fare nelle indagini rischia di non portare a risultati adeguati. La partita diventa solo l’occasione per manifestare certi atteggiamenti della propria personalità, ma il problema negli stadi è stato risolto con leggi efficaci però“.