Varriale: “Il rullino di marcia del Napoli è impressionante”

Enrico Varriale, giornalista Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Ieri il Napoli ha conquistato tre punti che fotografano la realtà di un dominio di una squadra che in questa prima parte della stagione ha fatto meglio di tutti. Infatti è campione d’inverno. Le partite da adesso in poi diventeranno ancora più importanti. Il rullino di marcia del Napoli è impressionante. Le ha vinte praticamente tutte tranne con Inter, Lecce e Fiorentina. Penso che venerdì sia importante che la squadra faccia la partita come ha sempre fatto anche quando non era al completo. Per diverse partite ha dovuto fare a meno di Osimhen. Kvaratskhelia si è rivelato come potenziale fuoriclasse. È mancato anche Anguissa, ma il Napoli ha fatto sempre fronte alla situazione con un impianto di gioco ben definito”.

