VAR – Abisso chiamato dai colleghi su un possibile fallo su Osimhen non va a vedere

In avvio, Anguissa e Murru fianco a fianco in area doriana: l’azzurro cade e il difensore, a palla ormai lontana, gli calpesta la gamba in modo del tutto fortuito: normale dinamica di gioco. Abisso chiamato al monitor dal Var Valeri (reduce dal Mondiale, ieri anche per lui voto 3) concede un rigore inconcepibile. Al 38’ giusta l’espulsione di Rincon per grave fallo di gioco su Osimhen: il venezuelano va dritto sull’uomo con il piede altro a palla ormai passata. Valeri in cuffia invita Abisso al monitor per valutare la chiara occasione da rete, visto che a centro area c’era un doriano che sarebbe potuto intervenire, ma l’arbitro rimane fermo sull’ipotesi di gioco violento. Il secondo rigore per il Napoli, visto da Abisso solo dopo l’Ofr, è corretto: al 35’ della ripresa Vieira smorza col braccio sinistro largo un pallone vagante in area. Fonte: Gazzetta

Factory della Comunicazione