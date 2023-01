Giro di “portieri”. Martin Turk è il portiere che prenderà il posto di Nikita Contini alla Sampdoria per il ruolo di vice Audero. Il club blucerchiato è al lavoro in queste ore per definire l’accordo con Parma (club proprietario del cartellino) e Reggiana (società in cui è attualmente in prestito), così da consegnare a Stankovic un nuovo numero 12 e dare il via libera a Contini che ha chiesto di interrompere il prestito e tornare al Napoli.

Fonte: TMW