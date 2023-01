Dopo aver perfezionato lo scambio con la Samp Bereszynski-Zanoli e attendere l’o.k. per il ritorno di Contini, il Napoli ora si con concentrerà per Ounahi. Il centrocampista del Marocco, arrivato quarto ai Mondiali in Qatar, secondo Sky, ha detto sì al club azzurro. La sua volontà è chiara ed ora bisognerà accordarsi con l’Angers. C’è ancora distanza sul prezzo, ma il sì di Ounahi è decisamente un passo in avanti.

Factory della Comunicazione

La Redazione