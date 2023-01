Serie A – Doppio Lazovic, il Verona stende la Cremonese: il tabellino del match

Si è concluso il posticipo della 17esima giornata di Serie A tra Hellas Verona e Cremonese, con una vittoria per 2-0 per i padroni di casa. Match che viene deciso da una doppietta di Darko Lazovic. In gol ai minuti 9′ e 26′. Gli Scaligeri salgono a 9 punti in classifica ma restano distanti dalla zona salvezza.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò 6; Dawidowicz 7, Hien 6.5, Ceccherini 6.5 (30’st Ceccherini sv); Depaoli 6.5, Ilic 6 (21’st Verdi 6), Tameze 7, Doig 7.5; Kallon 6.5 (21’st Sulemana 6), Lazovic 8 (37’st Terracciano sv); Djuric 6.5 (30’st Piccoli sv). In panchina: Berardi, Perilli, Veloso, Henry, Günter, Cabal, Coppola. Allenatore: Zaffaroni 7.

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi 6; Sernicola 5, Ferrari 5.5, Bianchetti 5, Lochoshvili 5 (37’st Ciofani sv); Pickel 5.5, Castagnetti 5 (18’st Ascacibar 6); Zanimacchia 5 (16’st Okereke 6), Bonaiuto 5 (16’st Tsadjout 6), Valeri 5.5; Dessers 5 (16’st Afena-Gyan 5.5). In panchina: Saro, Sarr, Hendry, Aiwu, Ghiglione, Quagliata, Milanese. Allenatore: Alvini 5.

ARBITRO: Mariani di Aprilia 5.5.

RETI: 9’pt e 26’pt Lazovic.

NOTE: cielo sereno, campo in discrete condizioni.

Ammoniti: Kallon, Castagnetti, Sernicola, Djuric, Lochoshvili, Verdi, Okereke.

Angoli 3-5.

Recupero: 3’+1′, 5’+1′.