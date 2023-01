SERIE A – Bologna-Atalanta: vittoria in rimonta nel secondo tempo per la Dea

Serie A – Ecco il commento del primo e secondo tempo di Bologna contro Atalanta, partita valevole per il campionato di Serie A, diretta dall’arbitro Di Bello, e giocata allo Stadio “Renato Dall’Ara“ di Bologna.

PRIMO TEMPO

Al 2′ minuto Duvan Zapata (Atalanta) non riesce a far filtrare il pallone e l’azione si interrompe. GOAL!!!! Al 6′ minuto il pallone carambola fuori area sui piedi di Riccardo Orsolini (Bologna) che senza pensarci tanto spara un siluro all’angolino basso di sinistra. Pallone fuori dalla portata di Juan Musso. Adama Soumaoro al 15′,(Bologna) arriva a colpire di testa il calcio d’angolo ma il suo tentativo viene bloccato. Rasmus Hojlund (Atalanta), al 17′, va giù in area dopo un contatto con un avversario. Per l’arbitro è tutto regolare.

Cross al 20′, messo in area da Marten de Roon (Atalanta) che si chiude con un nulla di fatto, dobbiamo aspettare ancora un po’ per un’azione più pericolosa. Riccardo Orsolini (Bologna), al 31′, va a terra dopo un contatto in area, ma l’arbitro fa subito segno di proseguire. Roberto Soriano (Bologna), al 41′, dopo aver raccolto palla sul limite va al tiro ma spreca malamente. Palla larghissima sulla sinistra. Dopo 2′ minuti di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi per la prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO

All’inizio della partita alcuni cambi da parte di Gasperini per l’Atalanta. GOAL!!!! Al 47′, Bella giocata di Teun Koopmeiners (Atalanta). Ha controllato bene il passaggio di Jeremie Boga ed è riuscito a segnare con un gran tiro dalla distanza sulla destra. Al 50′, Nicola Sansone (Bologna) raccoglie un passaggio all’interno dell’area per esplodere un tiro che viene splendidamente respinto dalla difesa avversaria. Intervento al 55′, troppo duro di Giorgio Scalvini (Atalanta). Marco Di Bello fischia fallo. Punizione per Bologna. Si stanno avvicinando sempre di più alla porta. GOAL!!! Al 58′, Jeremie Boga fa scorrere per Rasmus Hojlund (Atalanta) che arrivato in area calcia con una bellissima rasoiata.

Davide Zappacosta (Atalanta) al 65′, crossa in area alla perfezione ma i difensori avversari non si fanno sorprendere e liberano. Jhon Lucumi (Bologna) al 72′, dovrebbe sapere che un comportamento del genere viene sanzionato. E’ stato disattento nel suo intervento e ha indotto Marco Di Bello a fischiare. Calcio di punizione per Atalanta che potrà così proseguire l’azione di attacco. Sembrava che Teun Koopmeiners (Atalanta) all’82’, andasse a battere velocemente la punizione ma in realtà esegue un cross in mezzo all’area per i compagni. Che occasione, all’88’, Michel Aebischer con un bel pasaggio trova Nicolas Dominguez (Bologna) che però non riesce a trovare lo specchio. Il suo tiro da dentro l’are esce di un soffio sulla sinistra. Dopo 6′ minuti di recupero la partita finisce con la vittoria dell’Atalanta.

A cura di Antonio Pisciotta