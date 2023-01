SERIE A – Bologna-Atalanta, formazioni ufficiali. Scelto il sostituto di Arnautovic

Questa sera al “Dall’Ara” ancora scosso dopo i decessi di Mihajlovic e Gianluca Vialli, si giocherà la sfida tra il Bologna e l’Atalanta. Per i felsinei assenza per infortunio di Arnautovic e Sansone lo sostituirà. Per gli orobici in attacco spazio a Zapata e Hojlund.

Bologna (4-3-3) – Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Dominguez, Medel, Ferguson; Orsolini, Sansone, Soriano Allenatore: Thiago Motta.

Atalanta (3-4-1-2) – Musso; Toloi, Scalvini, Palomino; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Zapata, Hojlund Allenatore: Gasperini

