Montella: “Seguo da tempo Demme, ma non so se è in uscita”

Vincenzo Montella, oggi sulla panchina dei turchi dell’Adana Demirspor, intervenuto a “Radio Anch’io sport” su Radio Rai: “Il Napoli ha un bel vantaggio, ma che credo che il campionato non sia finito. Sono contento per il Napoli e per Spalletti, che meriterebbe di vincere il campionato anche in Italia: per l’allenatore che è e per la sua carriera. Il campionato è ancora molto lungo e Spalletti questo lo sa”. L’ex aeroplanino non ha smentito le voci che vogliono la sua squadra interessata all’ azzurro Diego Demme.

L’Adana guarda al mercato di Serie A? “Qualcosa stiamo provando a fare anche se non è semplice. Ci manca qualcosa in alcune posizioni, vediamo… Demme? Vediamo se il Napoli lo cede, non so se è in uscita. E’ comunque un giocatore molto interessante, lo seguivo tantissimo anche quando allenavo a Firenze, prima che il giocatore arrivasse in A”.