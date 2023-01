La voce della SSC Napoli: “Benvenuto 2023. Si ricomincia venerdì. Al Maradona c’è Napoli-Juventus”

Le parole del Napoli nel post gara sul successo contro la Sampdoria per 0-2 grazie alle reti di Osimhen ed Elmas dal dischetto:

“Il Napoli battezza la prima vittoria dell’anno nuovo a Marassi. Successo di personalità, ancor prima che di qualità, che rimette gli azzurri sul percorso virtuoso del fil rouge tessuto fin sulla cima del campionato. Si inizia col palo su rigore di Politano. Sembra non sia giornata, invece la testa è quella da grande squadra. Segnano Osimhen con la sua rapacità inafferrabile e Elmas che chiude sotto la traversa il rigore della sicurezza. La Samp ci mette spirito guerriero e grande orgoglio, il Napoli se la gioca di lotta e di governo, mostrando carattere e destrezza, qualità ma anche gamba e mentalità. Non è sfida di fioretto, è una contesa palla su palla e di impatto fidico, oltretutto sotto la pioggia. Victor la apre girando sul primo palo un cross di Mario Rui. Poi è un lungo tratto di disputa ad alto contenuto agonistico. Gli azzurri gestiscono palleggio e campo, fino al capolinea del minuto 82. Fallo di mano in area doriana, rigore. Elmas va dritto di precisione e potenza: 2-0. Benvenuto 2023. Si ricomincia venerdì. Al Maradona c’è Napoli-Juventus. La Serie A accende le luci della ribalta per la notte di Gala a Fuorigrotta. L’emozione continua…”

Fonte: SSC Napoli