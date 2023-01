La Stampa – Napoli, la Samp è stata dominata in lungo e in largo

Il Napoli ha battuto la Sampdoria ieri per la 17esima giornata di campionato di Serie A, per 2 gol a zero, confermandosi campione d’inverno. La Stampa commenta così questa vittoria azzurra. “Samp dominata in lungo e in largo, il Napoli va di corsa verso la Juve. Il Napoli riparte. Ritrova il ritmo scudetto. Dimentica la caduta di San Siro imponendosi due a zero a Marassi e complice il pari del Milan è campione d’inverno. Non era scontato, le scorie della prima sconfitta di stagione potevano graffiare il morale, invece è riapparsa, almeno a tratti, la squadra tonica e decisa che aveva fatto il vuoto prima della sosta mondiale”.

