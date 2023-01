La moviola di Edmondo Pinna – “Abisso non bene  Valeri è peggio  Che errori!”

Non bene Abisso (Il Cds vota 5,5), il rigore perso (il secondo) è tutto suo, sul primo lo fa sbagliare Valeri. Ok il rosso a Rincon.

ERRORE VAR

Chi aggiorna i numeri, annoveri anche questo (in capo a Valeri): contatto spalla-spalla fra Murru e Anguissa che va a terra e il suo marcatore, riappoggiando il piede a terra, gli finisce sulla caviglia. Movimento continuo, congruo, non volontario, con il blucerchiato che guarda sempre il pallone. Abisso non fischia nulla (e stavolta ci aveva preso), al VAR Valeri invece lo richiama ad una OFR sconsiderata. E il palermitano non ha la forza per tenere il punto. Per assurdo, più rigore il contatto Vieira-Elmas a fine primi 45’.

RIGORE OK

Braccio largo di Vieira, il tocco di Elmas ha una sua pericolosità (c’era Zielinsky nei pressi): ok il rigore dato ma dopo OFR.

DA ROSSO

E’ per grave fallo di gioco su Osimhen (diretto sull’avversario, colpito alto sul piede sinistro) il rosso a Rincon e non per DOGSO (posizione defilata dell’attaccante, a centro area c’è Murillo).

VAR: Valeri 4 – Se queste sono le premesse per il nostro VAR che accompagnerebbe Orsato ai prossimi Europei, siamo mesi male. Malissimo.

Fonte: CdS