Inter, Lukaku si ferma di nuovo: condizioni da valutare

Romelu Lukaku si ferma nuovamente. La sua condizione fisica quest’anno non vuole saperne di farlo rientrare nei suoi standard di rendimento. Lo scrive Sky Sport:

Brutte notizie in casa Inter. Romelu Lukaku, infatti, ha rimediato una lieve infiammazione ai tendini della zampa d’oca del ginocchio sinistro. Proprio per questo, svolgerà qualche giorno di lavoro individuale e poi verrà valutato per la partita di sabato contro il Verona. Quel che è certo, è che Lukaku salterà la gara di domani, martedì 10 gennaio, contro il Parma in Coppa Italia.