I. Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: “Vittoria importante, dopo il ko con l’Inter”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, è intervenuto a Ottochannel: «La vittoria con la Sampdoria è stata importante anche se ha lasciato dietro di sè qualche inquietudine. Dopo il ko con l’Inter era fondamentale vincere e così è stato, azzerando gli effetti della sconfitta del Meazza. Ho visto in crescita Lobotka e Anguissa, Kvaratskhelia è invece ancora in ritardo, meno lucido, non tenta le giocate, forse un po’ scarico, speriamo che il giocatore che ha dato tantissimo nella prima parte recuperi in fretta. Spero che sia soltanto un momento derivante dalla sosta, ci sono due elementi da considerare: innanzitutto i difensori avversari stanno imparando a conoscerlo, lo studiano e lo aspettano, e in secondo luogo deve tornare ad avere coraggio, ad avere quella intraprendenza che è stata il suo grande valore aggiunto L’Inter con il pari di Monza è quasi definitivamente fuori dai giochi, il Napoli dovrà vedersela con Juve e Milan ma, in questo momento, soprattutto con se stesso. Ha un vantaggio considerevole e le altre non convincono fino in fondo dal punto di vista delle prestazioni. Con la Juve non è determinante ma molto importante. La Juve non subisce gol? Sì, ma qualche volta è anche questione di fortuna, come è capitato a Cremona, dove ha rischiato molte volte».

Factory della Comunicazione

Premi qui per altre notizie

Fonte: Ottochannel