Dejan Stankovic: “Il Napoli? Era fuori dalla nostra portata. Zanoli sarà importante per noi”

La Sampdoria esce sconfitta in casa per 0-2 contro la capolista Napoli, ma fino alla parità numerica non aveva sfigurato. A fine gara le parole del tecnico dei liguri Dejan Stankovic. «Sarebbe stato difficile il confronto con il Napoli in parità numerica, figuriamoci con l’uomo in meno dal 38’ del primo tempo. Ho deciso di togliere Gabbiadini nell’intervallo per non rischiarlo. Peccato, ci è mancata un po’ di precisione nell’ultimo passaggio, ma ai ragazzi a fine gara ho detto che potevano uscire a testa alta da questa partita, perché siamo rimasti in gara sino al loro raddoppio. D’altra parte avevamo di fronte una squadra che ha ben altri obiettivi rispetto ai nostri. Dobbiamo crescere, spero di recuperare Colley e Sabiri, anche Zanoli può essere un elemento importante per noi nel resto del campionato. Ha ottime doti a livello fisico, può migliorare nella gestione della fase difensiva. Spero solo di avere onorato due uomini come Luca e Sinisa, che erano amici e fratelli. ma sono orgoglioso del comportamento della nostra gradinata».

