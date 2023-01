DAZN – Napoli-Juventus, designata la coppia d’oro e con un tabù da sfatare

Venerdì 13 Gennaio alle ore 20,45 si giocherà Napoli-Juventus, valevole per la diciottesima giornata di campionato. Partita sempre molto sentita in città e vale per il vertice della classifica. Non mancheranno le telecamere di Dazn che ha designato la coppia Pardo-Ambrosini. Di recente erano al commento per la sfida contro l’Inter, c’è insomma la voglia di sfatare il tabù.

Factory della Comunicazione

Dazn – Napoli-Juventus; telecronista Pierluigi Pardo, commento tecnico Massimo Ambrosini

La Redazione