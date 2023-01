COPPA ITALIA SERIE C FEMMINILE – L’Independent e il Chieti conquistano gli ottavi di finale

Alla ripresa della stagione, l’Independent pareggia per 1-1 nel derby di Coppa Italia contro la Vis Mediterranea e passa al turno successivo.

Una gara ben disputata dalle ragazze di Elio Aielli, che tengono bene il campo ma non riescono a creare nitide palle gol nei 45′ iniziali. Nella ripresa è Galluccio, servita con pregevole assist da Esposito ad aprire le marcature al 55’ con uno stupendo pallonetto. Ancora la bomber di testa sfiora il raddoppio dieci minuti dopo, poi è Boccia ad esalrtarsi in uscita su una conclusione ravvicinata. Nel finale al 94’, quando la vittoria sembra ormai acquisita, arriva il rigore per le ospiti che Cuomo trasforma con freddezza. Un risultato amaro, ma che non condiziona il passaggio alla fase successiva della competizione. Ora testa al Campionato!

Il Chieti vince il derby contro il Pescara per 0-3. In gol Gissi e doppietta di Giulia di Camillo e tutte nel primo tempo.

Fonti: Facebook Independent e Chieti calcio femminile