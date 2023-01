COPPA ITALIA SERIE C FEMMINILE – Bologna corsaro a Riccione e conquista gli ottavi

Ieri pomeriggio si è giocato il derby romagnolo per la Coppa Italia di serie C femminile tra il Riccione e il Bologna, capolista del girone B. La squadra di Bragantini vince per 1-3 grazie alle reti di Colombo, poi del neo acquisto Kustrin e infine di Gelmetti. Per le padroni di casa non basta la rete di Uzqueda.

RICCIONE-BOLOGNA 1-3

RICCIONE: Boaglio, Tiberio (90’ Barocci), Calli, Neddar (64’ Ciavatta), Greppi, Copia, Schipa, Pederzani, Filippi (72’ Cimatti), Uzqueda, Edoci.

A disposizione: Roscio, Della Chiara, Bacchiocchi, Iorio, Russarollo, Lorenzini.

Allenatore: Genovesio

BOLOGNA: Sassi L., Alfieri, Sciarrone (74’ Benozzo), Asamoah, Sassi S., Morucci (74’ Boancini), Colombo, Antolini, Gelmetti (83’ Spallanzani), De Biase, Kustrin (67’ Arcamone).

A disposizione: Bolognini, Rambaldi, Da Rin, Giuliani, Rimondi.

Allenatore: Bragantini

Arbitro: Castelli di Ascoli Piceno

Marcatrici: 45’ Colombo (B), 55’ Kustrin (B), 66’ Gelmetti (B), 86’ Uzqueda (R)

Ammonite: Asamoah (B), Alfieri (B)

Fonte: bolognafc.it