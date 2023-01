BASKET – Impresa della Gevi Napoli contro l’Armani Milano

Sicuramente saranno state in parte anche le tossine di venerdì scorso contro l’Olympiacos, ma ci sono anche i meriti della Gevi Napoli. Il roster azzurro del neo allenatore Pancotto ha sconfitto per 86-81 l’Emporio Armani Milano. La più bella gara in stagione di Napoli che ha sfoderato una prova maiuscola nei 45 minuti della gara. Da sottolineare l’ottima prova di un Michineau strepitoso, anche un super Howard e infine un Uglietti gladiatorio. Invece perde a Treviso la Gevi Scafati per 64-59.

Factory della Comunicazione

La Redazione