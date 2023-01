Alessandro Moggi: “Sono molto soddisfatto di Zanoli”

Alessandro Moggi, agente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

Factory della Comunicazione

“Sono molto soddisfatto di Zanoli, non ci dimentichiamo che non è semplicissimo entrare in campo dopo mesi di sostanziale inattività. È importante il dato del suo inserimento immediato e della sua personalità.

Ritorno a Napoli? L’obiettivo è diventare quello che aspettiamo tutti possa diventare.

Il doppio scambio è stata una buona operazione per Alessandro, perché gli consente di misurarsi con altre squadre e acquisire esperienza, e al contempo consente al Napoli di avere un giocatore con esperienza che farà le sue partite. È stata una scelta, in uscita e in entrata, lungimirante del Napoli.

Lotta scudetto? Il Milan ha dimostrato di essere competitivo ed è campione d’inverno d’Italia in carica, la Juventus è sempre la Juve e venerdì capiremo se è la vera avversaria.

Quando ci sono delle rincorse così lunghe, le squadre devono essere sempre pronte e non bisogna mai sbagliare un colpo. Il Napoli ha dimostrato che riesce a mantenere quel rullino di marcia avuto fino ad oggi.

Simeone? È molto contento di tutto. Come ha dichiarato Spalletti sa quello che deve fare, il tecnico è il top player del Napoli. Giovanni saprà farsi trovare pronto quando verrà chiamato in causa, ma è felice di essere a Napoli.”