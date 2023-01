Alessandro Barbano: “La magia del comando”

Il commento del direttore Barbano:

“Tra una coltre di prudenza riaffiora il Napoli, ancora a pezzi e tratti, non tutto intero, non come l’avevamo lasciato prima del Qatar. Ma è ancora lui, lo riconosci dagli sprazzi di qualità con cui si porta via da Marassi i tre punti più importanti dei quarantaquattro fin qui conquistati, in attesa del venerdì al Maradona, dove si ricompone una storica sfida scudetto. Quattro giorni separano gli azzurri dalla Juve, e in questo tempo, brevissimo e insieme infinito, il termometro della fiducia dovrà tornare a toccare l’acme. Poiché non basteranno i numeri e neanche gli sprazzi, ci vorrà il Napoli tutto intero. Quello che archivia la paura dello schiaffo interista e domina novanta minuti in Italia e in Europa.