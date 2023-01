Adesso Victor è più completo, un vero leader che corre, carica e non protesta più

Il Napoli aveva bisogno del suo cannoniere e Victor Osimhen ha risposto da vero leader. E anche nei commenti del dopo gara il nigeriano si è espresso da trascinatore proprio come gli chiede il suo allenatore Spalletti: «Prima di tutto voglio fare i complimenti alla squadra, a San Siro non abbiamo fatto bene ma a Genova sì. Abbiamo approcciato bene la sfida. Ringrazio Spalletti per le bella parole, mi sento un leader ma tutti devono sentirsi importanti». E poi lancia la sfida alla Juventus per l’incontro al Maradona di venerdì: «Grande partita contro una grande squadra, adesso torniamo ci rilassiamo e sarà una grande notte. Tutti possono fare la differenza. Vedrete».

I gesti importanti Non c’è più l’Osimhen di qualche tempo fa che indugiava troppo nel protestare per un fallo o su un passaggio impreciso dei compagni. Oggi vedi un Victor sempre più convinto della propria forza e di quella della squadra. Ci sono momenti in cui allarga le braccia ma per invitare i compagni a salire in pressing. Così come nell’azione del gol fa quaranta metri insieme per consentire una uscita pulita del pallone dal primo pressing e proporsi poi a concludere. Un giocatore sempre più completo che guadagna anche autostima nei compagni. Perché al momento del secondo rigore, è sempre il centravanti a mettere il pallone in mano a Elmas in modo perentorio ed evitare inutili discussioni. Proprio quei gesti che piacciono tanto a Spalletti che si gode i numeri eccellenti del suo campione già in doppia cifra in campionato per la terza stagione consecutiva. E non siamo ancora a metà dell’opera. Fonte: Gasport