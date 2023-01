Ultime Napoli – In vista della Samp, probabili 5 cambi

Questo pomeriggio il Napoli sfiderà al “Luigi Ferraris” la Sampdoria, per la diciassettesima giornata di campionato e con la voglia di rivalsa dopo la sconfitta contro l’Inter. Mister Spalletti lo ha detto ieri in conferenza stampa che ci saranno probabilmente 3/4 cambi di formazione, ma non se ne escludono addirittura 5. In difesa ad esempio Juan Jesus e Mario Rui al posto di Rrahmani e Olivera. A centrocampo Ndombele ed Elmas sono in ballottaggio su Anguissa e Zielinski, quest’ultimi apparsi non al top contro i nerazzurri. Infine in attacco Raspadori in luogo di Politano e Lozano, entrambi non bene nel match del “Meazza”. La punta del Sassuolo, come riporta il CdS, è invece in buona condizione e potrebbe essere la carta vincente per superare il muro dei liguri. Solo ad un’ora dal match si scopriranno le carte.

