Alla fine del primo tempo, Kim Minjae non è rientrato in campo ed è stato sostituito da Amir Rrahmani. Luciano Spalletti, durante la conferenza post gara, ha spiegato il perchè della scelta di non far disputare il secondo tempo del match al difensore sud-coreano: “Aveva affaticamento muscolare, era a rischio. Abbiamo deciso di cambiarlo per non andare incontro ad un infortunio che sarebbe stato penalizzante per noi. Ci sta che ancora non ci siano i 90 minuti, bisogna far così“.

