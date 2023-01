Spalletti e Kvara. Il tecnico parla del georgiano

C’è da riscoprire il Napoli, c’è da ritrovare Kvara, c’è da rimettere assieme semplicemente l’umore. «Il calciatore di grande qualità di solito è così e se non gli partono quei numeri che sa fare finisce sotto la lente di ingrandimento. Per me non ha fatto male, deve solo ritrovare confidenza con se stesso, perché in allenamento si vede che fa le stesse cose a cui ci ha abituato». E comunque, sarà vietato sbagliare di nuovo, per non ritrovarsi con il rumore dei nemici nelle orecchie, per non dover fronteggiare umanissime preoccupazioni. «A Milano, abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità. Qualcosa abbiamo concesso all’Inter, qualcosa abbiamo sbagliato sotto porta, ma non siamo contenti. Noi non siamo una squadra rivelazione. E io mi aspetto che i ragazzi mettano in pratica ciò che abbiamo provato in settimana». Tranne (ovviamente) il copione recitato mercoledì sera.

Factory della Comunicazione

Fonte: Cds