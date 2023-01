Sirigu piace alla “sua” Cagliari e Contini attende

In casa Napoli c’è da pensare al presente che si chiama Sampdoria, con la voglia di riscatto, ma anche al futuro con il tema mercato. Una volta che si è chiuso lo scambio Bereszysnki in azzurro e Zanoli in panchina, ora ci si concentrerà sulla questione portiere. Contini doveva arrivare nei giorni scorsi, ma al momento non è ancora chiusa la trattativa. I liguri devono prima trovare l’estremo difensore e poi i partenopei devono capire il destino di Sirigu. Il portiere piace al Cagliari del neo allenatore Claudio Ranieri e sarebbe un tuffo al cuore visto che lui è nato in Sardegna. Sbloccato il domino allora Contini potrà tornare in azzurro.

Factory della Comunicazione

La Redazione