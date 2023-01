SERIE A – Sampdoria-Napoli 0-2, i top e i flop della squadra azzurra

Dopo la sconfitta contro l’Inter, il Napoli cercava un pronto riscatto contro la Sampdoria, in un “Ferraris” che ha ricordato Mihajlovic e Vialli. Gli azzurri hanno subito l’occasione per passare in vantaggio per il fallo di Murru su Anguissa, ma Politano si fa parare il rigore da Audero e poi la palla sul palo. I liguri pressano e sfiorano il vantaggio per due volte. Prima con Gabbiadini, calcia debole e centrale, poi con Verre, ottima parata di Meret in angolo. I partenopei passano in vantaggio, cross di Mario Rui e Osimhen batte da pochi passi Audero. Il Napoli sfiora il raddoppio con Kvaratskelia, ma si fa all’ultimo anticipare da Leris. Padroni di casa restano in dieci, rosso diretto per Rincon per il fallo su Osimhen. Nella ripresa la partita è sotto controllo gli azzurri, ma manovra lenta. Nel finale di gara arriva il secondo rigore per il mani di Ronaldo Vieira ed Elmas non sbaglia dal dischetto. Un successo che fa morale dopo la sconfitta del “G. Meazza” e venerdì arriverà la Juventus di Allegri. Ecco le pagelle della sfida di Genova.

Factory della Comunicazione

Top

Meret 6,5 – In una serata dove il Napoli ritrova il successo, il portiere friulano, sullo 0-0, fa una splendida parata su Verre. Sicuro anche su Gabbiadini e con i piedi conferma tutta la sua sicurezza.

Kim Minjae 6,5 – Il difensore sud-coreano anche questa sera mostra sicurezza di testa e anche di piede. Tiene a bada Gabbiadini e Lammers senza eccessivi affanni. Esce fine primo tempo per affaticamento muscolare.

Juan Jesus 6,5 – Non giocava dalla sfida contro l’Udinese prima della sosta e stasera contro la Sampdoria si conferma sicuro in fase difensivo. Giallo per colpo sull’avversario, poi sempre concentrato fino alla fine.

Mario Rui 7 – Contro l’Inter è stato in panchina e stasera contro la Samp ha ritrovato la maglia da titolare. Splendido il cross per la rete di Osimhen, passa la palla per Kvara e nella ripresa fa ammonire Leris. Sesto assist e conferma di essere sempre imprescindibile.

Lobotka 7 – Lo slovacco, dopo un periodo che ha rifiatato fisicamente, questa sera a Genova è tornato ai suoi livelli. Solo un errore, ma poi recupera palloni e cerca anche il gol personale.

Elmas 6,5 – Il macedone parte titolare come nelle sfide contro Atalanta e Udinese e anche contro la Sampdoria va a segno. Tranne un tiro impreciso, da mezz’ala si conferma importante. Il rigore dello 0-2 lo calcia con freddezza e la gara è chiusa.

Ndombele 6,5 – Il centrocampista francese si conferma in crescita in mezzo al campo. Entra e dà brio alla manovra e serve la palla a Lozano che non calcia come vorrebbe.

Flop

Di Lorenzo 5 – Il primo tempo del capitano del Napoli è il prosieguo della sfida contro l’Inter. Impreciso in difesa e sbaglia due passaggi in fase d’impostazione. Meglio nella ripresa dove chiude, ma ancora non è il giocatore che tutti conosciamo.

Kvara 5,5 – Il georgiano nel primo tempo fa strappi e sfiora anche la rete. A tratti sembra quello dei giorni migliori. Nella ripresa invece troppo impreciso nei dribbling. Forse gli manca il gol e ritroverà anche la serenità, ma fisicamente sta sempre meglio.

Politano 5,5 – La gara dell’ex Inter e Sassuolo poteva avere un voto più alto, ma il rigore non trasformato purtroppo macchia il resto. Per il resto bene nei passaggi e in fase difensiva.

Lozano 5,5 – Il messicano, rispetto alla gara contro l’Inter, è stato molto più attivo. La sensazione è che gli manca sempre quella rabbia in più per essere letale. Il tiro al limite dell’area doveva metterci più determinazione.

A cura di Alessandro Sacco