SERIE A – Salernitana-Torino 1-1, Ochoa e Vilhena salvano la squadra campana

Quest’oggi in occasione del lunch-time dell’Arechi si è giocato per la diciassettesima giornata di campionato la sfida tra la Salernitana e il Torino. Gli ospiti partono forte e sfiorano il vantaggio in due circostanze. In entrambi i casa ottimi interventi di Ochoa su Zima e Radonjic. La gara non cambia anche se i campani ci provano con il tiro al volo di Candreva, parata agevole di Milinkovic-Savic. Il vantaggio degli ospiti arriva, cross di Lazaro e colpo di testa vincente di Sanabria. Prima della fine del primo tempo il Torino sfiora il raddoppio con Zima, ma il suo colpo di testa va sul palo. La ripresa inizia con ritardo, causa il mancato funzionamento del VAR. La Salernitana parte meglio nel secondo tempo, prima con Dia, tiro debole e centrale e poi arriva il pari. Spunto di Vilhena che con un diagonale batte Milinkovic-Savic. Nel finale di partita ancora Ochoa sugli scudi sui tiri di Miranchiuk e Rodriguez, quest’ultimo va anche sul palo. Un punto che per i campani è oro colato, mentre per Juric e il Torino è l’ennesima occasione mancata per spiccare il volo.

SALERNITANA-TORINO 1-1



Salernitana (3-5-2): Ochoa; Bronn, Daniliuc (30′ st Gyomber), Fazio; Candreva, Nicolussi Caviglia, Bohinen (1′ st Piatek), Vilhena, Bradaric (30′ st Pirola); Bonazzoli (44′ st Botheim), Dia (40′ st Valencia). A disp.: Fiorillo, De Matteis, Sambia, Lovato, Radovanovic, Kastanos, Capezzi, Iervolino. All.: Nicola

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima (19′ st Djidji), Schuurs, Buongiorno; Lazaro (26′ st Rodriguez), Lukic, Linetty (8′ st Ricci), Vojvoda (19′ st Singo); Radonjic (19′ st Miranchuk), Vlasic; Sanabria. A disp.: Berisha, Gemello, Bayeye, Adopo, Seck, Gineitis, Karamoh. All.: Juric

Arbitro: Colombo

Marcatori: 36′ Sanabria (T), 4′ st Vilhena (S)

Ammoniti: Candreva, Daniliuc (S); Linetty, Lukic, Djidji (T)

Espulsi: –

A cura di Alessandro Sacco