SERIE A – Milan-Roma 2-2, i giallorossi fanno felice il Napoli che va a +7 sui rossoneri

Questa sera al “G. Meazza” si è giocato il posticipo della domenica tra il Milan e la Roma valevole per la diciassettesima di campionato. Primo tempo equilibrato, dove i padroni di casa cercano di fare la partita, ma senza incidere. Al primo affondo passa la squadra di Pioli. Colpo di testa di Kalalu su corner, non perfetto Rui Patricio. I giallorossi vanno al tiro di Zalewsky a giro, palla sul fondo, poteva servire Dybala. Nella ripresa ci prova di testa Giroud, debole e blocca Rui Patricio. Il Milan raddoppia con lo spunto personale di Leao e il neo entrato Pobega batte il portiere portoghese. Il finale accade però l’incredibile. Al minuto 87 gli ospiti accorciano le distanze con il colpo di Ibanez e in pieno recupero arriva il pari di Abraham che era stato il peggiore in campo, ma batte Tatarusanu. Un pari che è una beffa per il Milan, il Napoli ringrazia e va + 7 assieme alla Juventus.

Classifica serie A

Napoli 44

Juventus 37

Milan 37

Inter 34

Lazio 31

Roma 31

Atalanta 28*

Udinese 25

Fiorentina 23

Torino 23

Bologna 19*

Lecce 19

Empoli 19

Salernitana 18

Monza 18

Sassuolo 16

Spezia 15

Sampdoria 9

Cremonese 7*

Hellas Verona 6*

*Una partita in meno

MILAN-ROMA 2-2

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer (29′ st Vranckx), Tonali; Saelemaekers (40′ st Gabbia), Diaz (25′ st Pobega), Leao; Giroud (40′ st De Ketelaere). A disp.: Mirante, Nava, Dest, Thiaw, Bozzolan, Adli, Bakayoko, Lazetic. All.: Pioli.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (44′ st Belotti), Smalling, Ibanez; Celik (33′ st El Shaarawy), Pellegrini, Cristante (20′ st Tahirovic), Zalewski; Dybala, Zaniolo (20′ st Matic); Abraham. A disp.: Boer, Svilar, Vina, Kumbulla, Spinazzola, Camara, Bove, Volpato, Shomurodov, Solbakken, Majchrzak. All.: Foti.

Arbitro: Massa

Marcatori: 30′ Kalulu (M), 32′ st Pobega (M), 42′ st Ibanez (R), 48′ st Abraham (R)

Ammoniti: Leao, Bennacer, Tomori, Tonali (M); Celik, Mancini, Zalewski, Zaniolo, Ibanez, Matic (R)

Espulsi: nessuno

A cura di Alessandro Sacco