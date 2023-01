SERIE A – Le formazioni ufficiali delle sfide di Roma e la Spezia

Questo pomeriggio per la diciassettesima giornata di campionato si giocheranno le gare delle ore 15,00 tra Lazio-Empoli e Spezia-Lecce. La partita di Roma è degli ex Sarri e Hysaj, mentre in terra ligure ci si gioca punti per la zona salvezza.

Factory della Comunicazione

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Marin, Grassi, Fazzini; Baldanzi; Satriano, Caputo. Allenatore: Zanetti.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Kiwior, Nikolau; Holm, Bourabia, Ampadu, Bastoni, Reca; Nzola, Gyasi. Allenatore: Gotti.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Maleh; Strefezza Colombo, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

