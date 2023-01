Alle ore 15,00 si sono affrontate Lazio e Empoli per la 17esima giornata di Serie A. Un punto e tanti rimpianti per la squadra di Sarri che, avanti 2-0 con i gol di Felipe Anderson e Zaccagni, subisce nel finale la rimonta dei toscani grazie a Caputo e Marin. Per la Lazio è la seconda rimonta subita dopo il ko di Lecce: i biancocelesti non riescono così ad avvicinarsi al quarto posto. L’Empoli, invece, allunga la striscia di risultati utili: adesso sono quattro. Sky Sport

