Per la sfida del Maradona, Allegri ritrova Bremer

Archiviato il successo contro l’Udinese, ottava vittoria consecutiva senza subire reti, la Juventus si concentra sulla gara di venerdì contro il Napoli. La squadra bianconera ha recuperato Federico Chiesa, autore dell’ assist vincente nella gara con i friulani e dovrebbe avere a disposizione anche Di Maria, nonostante l’argentino sia uscito anzitempo nel match di ieri sera. In più, come si legge su Tuttosport, al “Maradona” sarà tra i disponibili anche Gleison Bremer. Il difensore brasiliano ha dovuto smaltire un leggero affaticamento e non è stato convocato per la gara di ieri sera, ma è pronto a tornare al centro della retroguardia bianconera. Possibilità dal primo minuto invece per Federico Chiesa.

